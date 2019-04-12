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Ayağını çapa makinesine kaptıran eski muhtar kurtarılamadı

Karabük’ün Yenice ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı ile bahçesini sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran eski muhtar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı ile bahçesini sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran eski muhtar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay, Yenice ilçesine bağlı Şenköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenköy'ün eski muhtarı olan Zeki Ceylan (67) bahçesini patpat ile sürerken sağ bacağını çapa makinesine kaptırdı. Ailesi tarafından durum 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Zeki Ceylan (67) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şenköy'ün eski muhtarı olan Zeki Ceylan (67) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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