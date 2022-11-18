Aydım, "Çok güzel bir çıkış yakaladık"

Karabük'ü Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil eden Karabük İdman Yurdu Kulüp Başkanı Adem Aydım basın mensupları ile yemekte bir araya geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kulüp yöneticileri ile birlikte basın mensupları ile bir araya gelen Aydım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig'e yükselme yolunda Karabük halkına destek çağrısında bulundu.

Takımın Karabük takımı olduğunu belirten Aydım, “Karabük'ün reklamı için çok büyük bir yüz. Geçmiş zamanlarda Safranbolu'dan Alex De Souzalar Didier Drogba'lar geçti. Safranbolumuz'da konakladı. Safranbolu'yu ve Karabük'ü tanıttı. Futbolu çok güzel değerlendirmemiz lazım. Çok güzel bir çıkış yakaladık. Grubumuzda devam ediyoruz. Rakiplerimizin fikstür olarak bizden daha zor maçları var. Devreyi lider olarak bitirmek istiyoruz. Destek de gelirse biz yorulmadan 3.Lig'e çıkarız inşallah” dedi.

Yemekte basın mensupları ile birlikte Karabük İdman Yurdu Kulüp Başkanı Adem Aydım'ın yanı sıra teknik direktör Zafer Ulusal, sportif direktör Şafak Bayram, kulüp genel sekreteri Recep Aydın, yönetim kurulu üyesi Nusret Bayram yer aldı.