Aynı istikamette seyir halinde olan otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Karabük'ten Safranbolu istikametine seyir halinde olan Mustafa U., idaresindeki 06 JJ 304 plakalı otomobil, önünde seyir hainde olan Satılmış K.(66) idaresindeki 06 BVU 036 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Satılmış K.(66) idaresindeki otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Satılmış K., ile diğer araçta bulunan Özlem A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.