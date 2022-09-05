Aytekin Aytekin'in adı Tarihi Çarşı'daki SAKEM binasına verildi

Karabük'te geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden araştırmacı, yazar ve gazeteci Aytekin Aytekin'in adı Safranbolu'da Tarihi Çarşı'daki SAKEM binasına verildi.

Safranbolu Belediye Meclisi'nin son toplantısında Safranbolu ilçesinin tarihi ve tanıtımında büyük katkı sağlayan nedeniyle "Safranbolu'nun Kent Bilgesi" olarak anılan Aytekin Aytekin'in isminin Kültür Merkezine verilmesi kararlaştırıldı.

İlk kez Temmuz ayı meclis toplantısında gündeme gelen konu, Kültür, Turizm ve Çevre Komisyonu'na havale edilmişti. 31 Ağustos'ta toplanan Komisyonun raporu, Eylül ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi. Alınan Meclis kararına göre; Safranbolu Belediyesinin Tarihi Çarşı'daki Kültür Merkezinin adı, Aytekin KUŞ Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi oldu.

Komisyon raporunda şu görüşler yer aldı: "23.06.2022 tarihinde vefat eden, ilçemizin yetiştirdiği Değerli Araştırmacı - Yazar Aytekin Aytekin'in isminin, tesis, cadde veya sokağa verilmesi konusunun görüşülmesi neticesinde; 1947 yılında ilçemizde doğan, ilçemizin tanıtımında büyük rol oynamış, Safranbolu hakkında gelecek nesillere birçok yazılı ve görsel doküman bırakmış, tam bir Safranbolu sevdalısı, Safranbolu'nun tarih hafızası, gönüllü turizm elçisi olan Aytekin Kuş'un isminin, Belediyemiz Tarihi Çarşı mevkiinde Babasultan Mahallesi 382 ada 4 parselde bulunan SAKEM binasına verilerek Aytekin KUŞ Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi olması, komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur"

Mecliste teklifi gündeme getiren Belediye Başkanı Elif Köse ise, "Aytekin Ağabey, Safranbolu'muz için çok önemli bir değerdi. Onun özenerek yaptığı çalışmalar ile bıraktığı arşivin yanında, bizlere verdiği desteği unutamayız. Kibar tarzıyla yaptığı yol gösterici önerilerini hep değerlendirdik. O, her zaman Safranbolu'nun iyiliğini istedi. Safranbolu aşkıyla çalışan yöneticiler olarak, biz de onun isminin hafızalara kazanmasını istedik. Bu vesile ile, Rahmetli Aytekin Ağabeyi bir kez daha özlemle anıyorum" ifadelerine yer verdi.