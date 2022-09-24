Azerbaycan heyeti Safranbolu'da

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansına bağlı isimlerden oluşan bir heyet Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da tarihi alanları gezerek korumacılıkla ilgili gözlem yaptı.

2019 yılında Dünya Miras Listesine dahil edilen Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansına bağlı "Yukhan Bash" Ulusal Tarihi-Mimarlık Koruma Alanı Han Sarayı ile birlikte Seki'nin Tarihi Merkezinde koruma amaçlı yapılacak çalışmalar ile ilgili Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret eden heyet tarihi alanları koruma çalışmalarından notlar aldı.

Azerbaycan'dan gelen Müslüm İmranlı, Leyla Musayeva ve Elçin Kerimov'u Tarihi Çarşı Belediye Binasında konuk eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kentin tarihi ve çalışmalar hakkında bilgiler verirken, burada İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından da bir slayt gösterisi yapıldı.

Konuklar daha sonra İmar ve Şehircilik Müdürü Başak Dökmeci, Müdürlük personeli ve Dış İlişkiler Sorumlusu Mert Çevik eşliğinde ilçemizde yapılan restorasyon ve diğer çalışmaları yerinde incelediler.

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların örnek alınması bizleri mutlu ediyor. Azerbaycan'dan gelen misafirlerimize korumada bir marka olan Safranbolu'muzda elimizden geldiğince destek vermeye gayret edeceğiz” dedi.