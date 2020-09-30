Azerbaycanlı öğrenciler "Karabağ" için yürüdü

Karabük'te öğrenim gören üniversite öğrencileri, Ermenistan'ın saldırılarını protesto ve Azerbaycan'a destek için yürüyüş düzenledi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubu, 100. Yıl Mahallesi'nde toplanarak ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. "Karabağ bizimdir bizim olacak", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Öğrenciler adına konuşan Khayal Abdullayev, Ermenistan tarafından işgal edilmiş Karabağ topraklarını geri alacaklarını söyledi. Herkesin cepheye gitmek için emir beklediğini ifade eden Abdullayev, kendilerine destek veren Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti.

Büyük Birlik Partisi eski Merkez Karabük Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Kara da Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarına yeniden kavuşacağını belirtti. 30 yıllık hasretin sona ereceğini aktaran Kara, "Gerek Azerbaycan'da gerek dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmek zorunda bırakılmış Karabağ'da yaşayan Azerbaycan Türkü öz vatanlarına dönecek. Birkaç ülke dışında neredeyse dünyanın geri kalanı tarafından oradan çekilmemiz için baskılar, tehditler var. Ama bu konuda hükümetimizin de ifade ettiği gibi ne olursa olsun bu işin arkasında duracağımız biliyoruz. Gerek Türkiye olarak gerek Azerbaycanlılar olarak nasıl mücadele edilmesi gerekiyorsa o şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu.