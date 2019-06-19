İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi

Karabük’te babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'te babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı.


Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde babası Ali G. tarafından bıçaklanarak öldürülen Emirhan G. (26) için Fevzi Çakmak Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Emirhan G. aile mezarlığında toprağa verildi. Üniversite mezunu olan 26 yaşındaki gencin cenazesine yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Ali G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.