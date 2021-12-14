Babası uyurken evi ateşe verdi

Karabük'te bir kişi evde babası uyuduğu sırada tüpü yakarak evi ateşe verdi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında yaşanan tüp patlaması mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Atatürk Mahallesi Sorgun caddesi Bülbül sokakta Şaban Yeşil'e ait tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, sabah karşı saat 04.00 sıralarında Oktay Yeşil babası uyuduğu sırada evi ateşe vererek kaçtı. Alevleri fark eden Şaban Yeşil canını son anda kurtarıp kendini dışarı atarak komşularından yardım istedi. Tüp patlaması ile alevlerin yükseldiği sırada ihbar üzerine olay yerine gelen polis itfaiye ve 112 ekipleri istendi. Bu sırada alevlerin diğer evlere sıçrama ihtimali üzerine polis ve bekçiler diğer evlerdeki vatandaşları evlerinden çıkararak tahliye etti.

Karabük Belediyesine ait 3 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, evin çatı katında bulunan yavru köpekler ise alevlerin arasında kalarak telef olurken, bir köpek ise kurtarıldı. Evi ateşe vererek kaçan Oktay Yeşil ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.