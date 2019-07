Bahaddin Gazi'yi anma ve dede yaylası şenliklerinin 25'si düzenlendi

Karabük'te her yıl aralıksız düzenlenen Bahaddin Gazi'yi anma etkinlikleri ve Dede Yaylası şenliklerinin 25'incisi gerçekleştirildi.

Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı ile Karabük Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Vali Yardımcısı İsmail Bayata, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, diğer protokol mensupları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vakıf yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı ve Kur-an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan etkinlik Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Küçük tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Vakıf Üyesi Kemal Özdemir vakıf faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Etkinlikte konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, aralıksız on yıldır bu programa katıldığını belirterek, “İlk defa Hasan Bey'in ısrarı üzerine konuşma yapıyorum, ne konuşacağımı inanın bir haftadır düşünüyorum. Değerlendirme yaptığımız zaman Horasan, Semerkant, Buhara bizim tam bir eğitim merkezimiz olarak görev üstlenmiş ve burada yetiştirmiş olduğu kişileri tüm dünya coğrafyasına seferber etmiş. Ağırlık tada o zaman ki Rum diyarı olan Anadolu'ya seferber etmiş. Her yere mutlaka Horasan'dan, Semerkant'tan, Buhara'dan birileri gelmiş, eğitim vermiş, orada meslek öğretmiş, buradan da etrafına binlerce kişiyi toplayıp cihada katılmış. Padişah bir cihad ilan ettiği zaman binlerce Alperen elinde silahıyla ordunun önüne düşüp ilk şehit, gazi olma şerefine erişebilmek için birbirleriyle yarışmışlardır. Sefer bittikten sonra memleketine hizmet etmeye devam etmişlerdir. Bununla alakalı bir hafta düşündüm ve tek bir noktaya ulaşabildim. Binlerce Alperen'den birisi padişahı eğitmiş, birisi civarı eğitmiş, birisi bu bölgeyi eğitmiş gittikleri her yere bereket taşımış ve bu bereketin neticesinde büyük kitleler ile şehirler oluşmuş ve bizde bunu Bahaddin Gazi Hazretlerinin ayak bastığı Karabük topraklarında en güzel örneğini görüyoruz. Bunların hepsinin ortak özelliği var. Yalnızca yapmış oldukları işleri Allah rızası için yapmış, hiçbir zaman maddiyat beklememiş ve bu memlekette yapılması gereken herhangi bir hizmet varsa bunu görev olarak üstlenmişlerdir. Bahaddin Gazi Hazretlerinin görevlerinden bir tanesi de Karabük'e köprü yapmak olmuş. Elimizde olan bildiride aynen şöyle yazıyor; Bahaddin Gazi demirci olmuş, taş ustası olmuş, Horasan harcını kullanmış ve köprü yapmış. Sanatı bu kadarda birleştirmiş. Bu vesileyle burada emeği geçen tüm vakıf yetkilerine ve herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Şenlik, protokol konuşmaların ardından vatandaşlara geleneksel pilav ikramı yapılarak sona erdi.