Bahar konserine yoğun ilgi

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonunda Şef Levent Özger yönetiminde gerçekleşen konsere Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin yanı sıra, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Sanat Müziğinden çeşitli eserlerin sunulduğu konser salonu dolduran Safranbolulular tarafından ilgi ve beğeni ile izlenirken konser sonunda Başkan Köse sahneye çıkarak Şef Özger'e çiçek verdi.

Konserde görev alan ekibi tek tek tebrik eden Başkan Elif Köse “Türk Sanat Müziğinden muhteşem eserlerin sunulduğu güzel bir program izledik. Başta değerli Şef Levent Özger olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Program sonunda desteklerinden dolayı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye çiçek takdimi yapıldı.