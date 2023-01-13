‘Baharın habercisi' Karabük'ü sevdi

Karabük'te "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leyleğin Ocak ayında kenti terk etmemesi şaşkınlıkla karşılandı.

Baharın gelişiyle birlikte kente gelen ve sonbaharda sıcak ülkelere göç etmeyen leyleklerden biri Karabük'te aydınlatma direğinin üzerinde görüntülendi. Önceki yılların aksine bu kış mevsiminde hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte görenleri şaşırttı. Leyleklerin göç etmemesinin nedenlerinin kafileyi kaçırmış olmaları, güçsüz olduğu için göçe katılmamış ve kışı burada geçirmek zorunda kaldıkları belirtiliyor.