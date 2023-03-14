Baharla birlikte çiçek açan ağaçlar karla kaplandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki yüksek kesimler kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, baharla birlikte çiçek açan ağaçlar da karla kaplandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki yüksek kesimler kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, baharla birlikte çiçek açan ağaçlar da karla kaplandı.
Dün gece itibariyle etkili olan kar yağışı sonrası Mart ayında Karabük'ün yüksek yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Esentepe Mahallesinde de tarihi evlerin çatıları beyaza büründü. Öte yandan baharın gelmesiyle çiçek açan ağaçlar da kar altında kalırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Bu yıl yeterli seviyede kar görmediklerini belirten Hamdi Soykan, “Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Bütün mesele bu yani” dedi.