BAKAB, Travel İzmir Turkey Fuarı'nda

Türkiye'nin en prestijli turizm fuarlarından olan Travel İzmir Turkey Fuarı'nda Batı Karadeniz Bölgesini, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) temsil etti.

Travel İzmir Turkey Fuarı'nda Batı Karadeniz rüzgârı yaşandı. 280 metrekarelik stantta gerçekleştirilen tanıtım organizasyonuna BAKAB üyesi belediyeler katıldı. Düzce, Bolu, Karabük, Karadeniz Ereğli, Safranbolu, Gerede, Amasra, Devrek ve Göynük Belediyelerinin yer aldığı stant katılımcıların ilgi odağı oldu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya gibi birçok isim BAKAB standını ziyaret ederken, Düzce Belediye Başkanı ve Batı Karadeniz Birliği Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı konuklarını bizzat ağırladı.

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanı Dr. Faruk Özlü fuar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bölge olarak turizm açısından son derece önemli avantajlara sahibiz. Tam anlamıyla keşfedilemeyen bölgemiz, doğa turizminden tarih turizmine, inanç turizminden kış turizmine, gastronomiden deniz turizmine kadar birçok saklı hazineyi bünyesinde barındırıyor. Bu fuar ile Ege'li vatandaşlarımıza bölgemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Düzce'mizle, Safranbolu'muzla, Ereğli'mizle, Bolu'muzla buradayız. Organizasyonumuza katkı veren saygıdeğer belediye başkanı arkadaşlarımız ve belediyelerimizin kıymetli katılımcılarına şükranlarımı sunuyorum, bundan sonrada tanıtım faaliyetlerimiz kesintisiz olarak devam edecek” dedi.

BAKAB Başkanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün yanında, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, Bolu Belediye Meclis Üyeleri Cevat Çatladı, Ergün Temel, Ahmet Fidan, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin'de fuardaki yerini aldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği tarafından hazırlanan stantta üye belediyelerin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımının yanı sıra, yöresel ürünler üreten firmalar tarafından satış yapılıyor.