Bakan Ersoy 5 bin 500 yıllık antik kentte incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaelmas Ekspresi ile çıktığı yolculuğun son durağından 5 bin 500 yıllık Hadrianaupolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından Ankara-Zonguldak hattında yeniden faaliyet göstermesi planlanan Karaelmas Ekspresi ile Ankara'dan Karabük'e yaptığı yolculukta Eskipazar ilçesindeki 'Karadeniz'in Zeugması' olarak adlandırılan 5 bin 500 yıllık Hadrianapolis Antik Kenti'nde de incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde Ankara'dan çıktığı yolculukta Kalecik Kütüphanesi ve Kalecik Kültür Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Ersoy, ardından Çankırı ve Çerkeş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Karaelmas Ekspresi güzergahı boyunca önemli kültür noktalarını gezerek incelemelerde bulunan Ersoy, ziyaretinin son durağında Eskipazar ilçesinde kazı çalışmaları devam eden ve 'Karadeniz'in Zeugması' olarak adlandırılan 5 bin 500 yıllık Hadrianapolis Antik Kenti'nde inceleme yaptı. Akşam saatlerinde geldiği kazı alanında kazı başkanı Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş'tan bilgiler alan Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, Kilise B olarak adlandırılan alanda incelemelerde bulunduktan sonra trenle Karabük'e geçti. Buradan Safranbolu ilçesine geçen Ersoy, Hıdırlık Tepesi'nde Osmanlı kültürünü yansıtan ilçeyi inceledi. Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından Safranbolu ilçesinde onuruna verilen yemeğe de katılan Bakan Ersoy'a burada çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bakan Ersoy'a Karabük ziyareti sırasında Vali Fuat Gürel, AK Parti Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile protokol üyeleri eşlik etti.