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Bakan Ersoy, "Hadrianapolis'in ören yeri olması için destek vereceğiz"

Karabük Valisi Fuat Gürel ile Karabük Milletvekilleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel ile Karabük Milletvekilleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.


Karabük Valisi Fuat Gürel ile Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ederek kent hakkında bilgi verdi. Nazik ziyaretleri için teşekkür eden Bakan Ersoy “Karabük turizm alanında oldukça önemli bir ilimiz, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Safranbolu, 100 sıcak noktasından biri olan Yenice Ormanlarını ve Hadrianapolis Antik Kentini barındıran bir ilimiz. Kültür turizmi alanında ülkemizde söz sahibi. Karabük'ün turizmini çeşitlendirilmesi için gerekli tüm çalışmalara destek vereceğiz. Antik kente çalışmaları 12 aya çıkardık. Hadrianapolis'in ören yeri olması ve alanda yapılması gerekenlerle ilgili destek vereceğiz” dedi.

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