Bakan Kasapoğlu, "Karabük sportif başarılar bakımından çok başarılı bir ilimiz"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Heyet, ziyarette Bakan Kasapoğlu'na, Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan, açıldığı ilk günden itibaren ilimizdeki ve bölgemizdeki vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Keltepe Kayak Merkezi'nin eksikliklerive Bakanlığın kentte devam eden yatırımları ve yatırım talepleri hakkında bilgiler sundu.

Ayrıca kentte yapılan ve yapılması planlanan spor yatırımlarına ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarette, Karabük'e yeni spor tesisleri kazandırmak ve mevcut tesisleri daha iyi hale getirmek için birçok projeye imza attıklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu, "Karabük sportif başarılar bakımından çok başarılı bir ilimiz, bu başarıları daha yukarılara taşımak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olacağız" dedi.

Vali Gürel ve milletvekilleri Bakan Kasapoğlu'nu Karabük'e davet etti.