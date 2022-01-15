Bakan Kurum: “Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Karabük'e tam 11,5 milyar liralık yatırım yaptık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 11,5 milyar liralık yatırım yaptıkları Karabük'te yaklaşık 70 bin metrekarelik kent meydanı alanının millet bahçesine çevrileceği müjdesini verdi. Kurum, projenin 2023 yılında tamamlanacağını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentteki yatırımları incelemek ve yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapmak üzere Karabük'e geldi. Karabük Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum burada kentteki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Karabük'e bugüne kadar verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bakan Kurum açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hamdolsun Karabük'e bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri tutmanın mutluluğu, gururu içerisinde bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan önceki ziyaretimizde de şehrimize, ilçelerimize çok önemli projelerin yapılması talimatını vermiştik. Gerek konutlarımız gerek parklarımız, bahçelerimiz, alt yapı tesislerimizin birçoğu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş oldu. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Karabük'e tam 11,5 milyar liralık yatırım yaptık. Bu yatırımın da yaklaşık 3 milyar lirası Çevre ve şehircilik alanındaki yatırımlar. Bu yatırımlarla birlikte vatandaşımızın gerek sosyal konut ihtiyacı gerek iş alanlarının arttırılması gerek vatandaşımıza milletimize daha iyi hizmet verecek alt yapı yatırımlarının yapılması gibi birçok adımları attık ve atmaya devam ediyoruz.”

“TOKİ Başkanlığımız eliyle 5 bin 800 konutumuzu yaptık”

Kentsel dönüşüm anlamında riskli yapıların yıkımını gerçekleştirdiklerini ve yapılan konutları sahiplerine teslim ettiklerini aktaran Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Karabük kentsel dönüşüm anlamında bizim önceliğimiz. Bu çerçevede ilimizde ne kadar riskli yapı varsa bu riskli yapıların dönüşümü anlamında da belediyemizle birlikte ortak proje yürütüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar Karabük genelinde birçok projeyi yerinde gerçekleştirdik. Gerek kentsel dönüşüm gerek sosyal konut anlamında da projelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız eliyle 5 bin 800 alt gelir ve orta gelir yine emeklilerimize yönelik konutlarımızı yaptık. Vatandaşlarımıza teslim ettik. Yine Roman vatandaşlarımız için 194 konutu ve sosyal donatıların da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Geldiğimizde 2019'daki ziyaretimizde 50 bin 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında yeni konutların da yapılacağı sözünü vermiştik. 100 bin sosyal konut kapsamında Belen Mahallemizde 1144 konutu tamamladık. Vatandaşlarımıza teslim etti. Yine 50 bin sosyal konut projesi kapsamında da 314 konut şehrimize kazandırıyoruz. Bu konutlarımızın 96'sı Eflani ilçemizde tamamlayarak hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Diğer projelerimiz de Yenice ilçemizde ve İsmet Paşa Mahallesi'nde ikinci etapta 218 konutumuzun da yapımına devam ediliyor. En kısa sürede vatandaşlarımıza bu konutlarımızı teslim ediyor olacağız. İl genelinde bin 25 bağımsız bölümü riskli olarak belirledik. Neredeyse tamamının yıkımını gerçekleştirdik. Bu anlamda da gerek vatandaşlarımıza kira yardımı, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımı gibi birçok desteği de verdik ve vermeye de devam ediyoruz.”

“Cumhurbaşkanımız 2022 yılı sosyal konut projelerini açıklayacak”

Bakan Murat Kurum, Karabük merkezinin yanı sıra ilçelerde de konut ihtiyacını gidermek için çalışmaları sürdürdüklerini; Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 2022 yılına ait sosyal konut projelerini açıklayacağına değinerek, “Bugün ilimizin ve ilçelerimizin konut ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla da sosyal konut projelerimize devam edeceğiz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı proje çerçevesinde 2022 yılında sosyal konut projemize kaldığı yerden devam edeceğiz. Gerek merkezde gerek Eskipazar, Ovacık, Eflani, Yortan'da bu çerçevede yatırımlarımızı belediyelerimizin talepleri doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Okul ihtiyaçlarını giderecek adımları atıyoruz”

Şehrin okul ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yaptıkları yatırımları açıklayan Bakan Murat Kurum, “Şehrimizdeki okul ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte yatırımlarımızı yapıyoruz. Okul ihtiyaçlarını giderecek adımları atıyoruz. Merkezde 20 derslikli iki okulun, Yenice'de 100 kişilik pansiyonun yapımına devam ediyoruz. TOKİ eliyle bu projeleri de yıl sonuna kadar tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunacağız. Safranbolu'da 13,6 milyon lira yatırım değeriyle 20 derslikli iki okulun yapımını da yıl sonuna kadar tamamlamak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Eskipazar'da 157 konutumuz ihale aşamasında. Ovacık ve Eskipazar Hükumet konakları, DSİ binası ve Belen'de konutlarla ilgili çalışmalarımız devam etmekte” diye ifade etti.

“Şehrimizin yeşil alan miktarını artıracak adımlar atıyoruz”

Konut ihtiyacını gidermenin yanında şehrin yeşil alanlarını artıracak çalışmalar yaptıklarına da değinen Bakan Murat Kurum, “Bir taraftan kentsel dönüşüm ve konut ihtiyaçlarını giderirken diğer taraftan da şehrimizin yeşil alan miktarını artıracak adımlar atıyoruz. Bugün Karabük için önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Önemli kararlar aldığımız ve hep birlikte istişare ettiğimiz ve bu istişare çerçevesinde şehrin geleceği adına gençlerimizin kadınların çocuklarımızın geleceği adına çok önemli kararı yapmış olduğumuz toplantı çerçevesinde aldık. Bu kapsamda şehrimize tam 4 millet bahçesi kazandırıyoruz. Toplam büyüklüğü 300 bin metrekare olan dört millet bahçesini yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi aslında Karabük'ün geleceği adına atacağımız adımdır” diye konuştu.

Karabük meydanına millet bahçesi

Mülkiyeti Kardemir'e ait olan meydanı Hazine'ye ait alanlarla takas yaparak millet bahçesine çevireceklerinin müjdesini veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Karabük merkezde meydan olarak bildiğimiz Kardemir'e mülkiyeti ait belediyemize tahsisli alanlar yine Kardemir mülkiyetinde olduğu yaklaşık 70 bin metrekarelik şehrin merkezinde yürüme mesafesinde tüm vatandaşlarımızın ulaşacağı bir alanımız var. Bu alana ilişkin bir millet bahçesine çeviriyoruz. İnşallah Haziran ayına kadar da projemizi tamamlayacağız. İçinde Selahattin Camimizin olduğu parkların, bahçelerin, gençlerimizin vakit geçireceği kıraathanelerin olduğu şehre bir kimlik, kültür katacak bu projenin inşallah bu yıl içerisinde inşaatına başlamak ve 2023 yılına tamamlayacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu noktada Kardemir Yönetim Kurulu Başkanımız, bakan yardımcımız Alpaslan beye, Kardemir Yönetim Kuruluna ve belediyemize yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kardemir mülkiyetindeki yerleri de buradaki Kardemir'imizin gerçekten bu güzide kuruluşumuzun hiçbir zararı olmadan yine Hazine mülkiyetindeki alanlarla değeri neyse takasını gerçekleştireceğiz. Kardemir de hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Şehrimiz kazanacak. Kardemir kazanacak. Karabük adına çok önemli bir adımı atmış olacağız. Adliye binasını da gerek Adalet Bakanımızla gerek Başsavcımızla yaptığımız görüşmeler çerçevesinde yaklaşık 20 dönümlük alanda şehrin 30-40 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir çalışmayı başlatıyoruz. Bu çerçevede belediyemiz yine bakanlığımızla birlikte ortak bir çalışma yürütecek. Bu çalışma çerçevesinde en uygun alan taşımak üzere bu çalışmayı da başlatmış olacağız. Projemizin şimdiden Karabük'e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diğer millet bahçemiz yine bizim gözbebeğimiz Safranbolu'da olacak. Safranbolu Burak Bulak Kanyonu'nda yaklaşık 180 bin metrekare büyüklüğünde orada gelen vatandaşlarımızın, turistlerin uğrak yeri olan alanı tarihi siluetine uygun gerek arkeolojik, doğal sit alanlarının korunduğu, ağaçlarımızın korunduğu vatandaşlarımızın tarihin ve kültür aksının içerisinde yürüyebileceği millet bahçesini Safranbolu'ya kazandırmış olacağız. İlçelerimizde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda belediyelerimizle yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde yeşil alanlarımız ve millet bahçelerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. En kısa zamanda bu projelerimizi de bitirerek Karabük'ün inşallah hizmetine sunmuş olacağız.”

“Havanın kirlenmesine bugüne kadar müsaade etmedik”

Bakan Murat Kurum, Kardemir ile yapılan çalışmalara da değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

“İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle de şehrimizin atık toplama, içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçları noktasında birçok projeyi yapıyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar yatırım değeri 417 milyon lira olan yatırımı şehrimize kazandırdık. Yeni yatırımları da hız kesmeden devam ediyoruz. 2019'da Keltepe Kayak merkezi ile ilgili yol yapım talepleri vardı. Valilik, özel idare ile birlikte bu çalışmayı yaptık. Şehrimizin hizmetine asfalt ve yol yapmak suretiyle kazandırdık. Şehrimizin hava kirliliğini 7/24 izliyor Karabük'ün marka değeri olan binlerce vatandaşımıza ekmek kapısı olan ağır sanayimizin gözde kuruluşlarından olan Kardemir'i el ortak proje yürütüyoruz. 12 bacamızı online olarak izliyoruz. Bu noktada da ben Kardemir yönetimine çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımızın Karabüklü kardeşlerimizin sağlığını ilgilendiren tüm projelere ilişkin attıkları kararlı adımlardan ötürü. Bir taraftan bu işi yapıyor bir taraftan da üretime, istihdama Kardemir katkı sağlıyor. Demir yolu ulaşımı, otomotiv sanayi, savunma sanayi gibi ülkemizin geleceği adına çok kritik önemli olduğunu düşündüğümüz alanlarda da üretim yapan bu noktada da güzide bir kuruluşumuz. Kardemir'le atık suların deşarjına ilişkin yatırımlarımız var. Bu yatırımları takip ediyor yeşil kalkınma sürecine girdiğimiz dönemde ülkemize, şehrimize yakışır adımları atıyoruz. Diğer şehirdeki diğer fabrika ile ilişkin denetimlerimiz faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu anlamda da Karabük'te de çevrenin, havanın kirlenmesine bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğimizi vatandaşımıza ifade etmek istiyorum. Bunun dışında ilçelerimizle ilgili Eskipazar da Karabük'e girerken yöresel ürünlerin pazarlanabileceği bir yer için Eskipazar Belediyemize destek olduk. İnşaatına en kısa zamanda başlatacak. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Eskipazar'daki sanayi dükkanlarını yıkıyor yerine 30 sanayi dükkanlı bir yeni sanayi sitesini kazandırıyoruz. Buna ilişkin de çevre yatırımları yol yatırımları için destek olduk. Ovacık'ta sokak sağlıklaştırma projesi yapacağız. Sosyal konut talebi var. Bu talebi de gerçekleştireceğiz. Eflani'de vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi için temizlik hizmeti talebi oldu. Bunu karşılaştık. İçme suyu depoları için belediyeye yardım ederek vatandaşımızın daha sağlıklı su almasına imkan sağlayacağız. Yine Yortan Belediyesi ile çöp toplama aracından konteynere yol yapımı için desteklere kadar birçok desteği konuştuk. Karabük Belediyemizle İller Bankamızın yürüttüğü birçok proje var. Bu projeler çerçevesinde şehrimize geldiğinde vahşi depolama söz konusuydu. Şimdi vahşi depolamayı belediyemiz ihalesini yaptı. Bu ihale çerçevesinde artık çöpten elektrik üreten bir şehrimiz var. Artık düzenli depolamaya sahip bir belediyemiz var. Belediyemizin yatırımlarını İller Bankamızla destek olduk. Geçen sene. Bu yıl da gerekli finansman desteklerini sağlamak suretiyle yatırımlara devam edeceğiz. Tarihiyle, geçmişiyle, geleceğiyle, sanayisiyle Karabük' çok daha ileriye taşıyacak istihdam üreten, yatırım üreten şehre ve bölgeye katma değer sağlayan Karabük adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.”

Bakan Kuruma, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Enerji Bakan Yardımcısı ve Kardemir AŞ Yönetim Alparslan Bayraktar, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ile ilçe belediye başkanları da eşlik etti.