Bakan Kurum, CHP seçim bürosunu ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karabük ziyareti kapsamında esnafları gezerek, CHP'nin seçim bürosunu da ziyaret etti.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliğin ardından esnafı ziyaret etti. Bakan Kurum, çocuklara oyuncak, vatandaşlara ise bez çanta dağıttı.

Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan CHP'nin seçim bürosunu da ziyaret eden Bakan Kurum, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal'ın seçim bürosunun açılışını yaptı.

Kendisinin Karabük'ün damadı olduğunu kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Karabük'ü bulunduğu noktadan üst seviyeye çekmek için çalışacağız. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Karabük adayımızı bizler çok yakından tanıyoruz. Yapacağı her projenin hem maddi hem de manevi olarak destekçisi olacağız" dedi.

Bakan Kurum, daha sonra aynı cadde üzerinde bulunan simitçiden 50 simit alarak yanındakilere ve çevredeki vatandaşlara ikram etti. Taksici esnaflarını da ziyaret eden Bakan Kurum, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirerek, bez çanta verdi.