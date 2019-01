Bakan Kurum, “Eczanede verilen poşetlerin ücretsiz olması noktasında usul ve esaslarımızı yayınlayacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşetlerin ücretli satılmaya başlanmasıyla ilgili, "Eczacılar Odası ile bakanlığımızın bu konuda büyük çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz. 0-15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Burada başka bir hassasiyet de söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında usul ve esaslarımızı yayınlayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karabük ziyareti kapsamında Karabük Valiliğinde değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, sözlerine 2 yıl önce İzmir Adliyesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i anarak başladı. Bakan Kurum, "Bugün İzmir Adliyesinde 2 yıl önce meydana gelen terör olayında şehit düşen Fethi Sekin'in ikinci ölüm yıldönümü. Fethi Sekin, göstermiş olduğu kahramanlıkla bu topraklara, bu ülkenin topraklarına, bu millete karşı düzenlenen hain terör saldırısını engellemiş ve kahraman bir duruş sergilemiştir. Allah yakınlarına sabır versin. Milletimizin başı sağolsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabır diliyorum" ifadelerini kaydetti.

"Karabük'e 2 milyon 51 milyon liralık yatırım"

AK Parti iktidarı döneminde Karabük'e 2 milyon 51 milyon liralık yatırım yapıldığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde de 305 milyon liralık yatırımın olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Dün akşam itibariyle Karabük'te yapmayı düşündüğümüz, Karabük'ün turizmini, istihdamını, ekonomisini daha yukarıya çekecek, bölgede burayı turizm sanayi şehri yapacak birçok projeyi, tartıştık ve görüştük. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde birçok projenin kararlarını aldık. Öncelikli olarak bugüne kadar AK Parti iktidarı döneminde Karabük'e yaptığımız yatırımlardan bahsedecek olursak tamamladığımız yatırım miktarı 2 milyar 51 milyon Türk Lirasıdır. Devam eden bakanlığımız bünyesinde 305 milyon lira yatırımımız var. Bugün bu yatırımlarımıza birçok daha projeyi ekledik, aynı kararlı şekilde, hızlı bir şekilde bu projeleri vatandaşımızın hizmetine sunmak üzere kararlarımızı aldık" diye konuştu.

Vahşi depolama yerine düzenli depolamaya geçiliyor

Bakan Kurum, kentteki vahşi depolamadan düzenli depolama sürecine geçildiğini belirterek, "Karabük ilimizde şu an maalesef vahşi depolama süreci yönetiliyor. Vahşi depolamadan düzenli depolamaya geçecek 220 dönüm alan üzerinde bakanlığımızca Özel İdaremizle süreci yürütülen bir projemiz var. Bu projenin artık sonuna geldik. Bu projeyle ilgili ÇED sürecimiz var. İzinleri almak suretiyle bu 1.5 aylık süreçte bunlar tamamlanacak. Karabük'e düzenli depolama sahası kazandıracağız. Akabinde de burada toplanan çöplerden elektrik enerjisi üretmek suretiyle burada da bir istihdam kapısı açmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Karabük'ün turizmi canlandırılacak"

Bakan Kurum, Keltepe kayak bölgesinin de canlandırılması için 20 kilometrelik sıcak asfalt yapımının önümüzdeki sezona yetişeceğini belirterek, kentin hem çevresinin hem de turizminin canlandırılması için çalıştıklarını vurguladı. Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Turizmi canlandırmak adına Keltepe kayak bölgesine yaklaşık 20 kilometrelik sıcak asfalt yapım işi için İl Özel İdaresi ve İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile bir proje yürütecekler. Bu proje çerçevesinde inşallah önümüzdeki sezona yetişecek şekilde 20 kilometrenin sıcak asfaltını gerçekleştireceğiz. Kış aylarında da turizmi canlandıracak bir projenin önünü açmış olacağız. Köylerimizin hizmet kalitesini artırmak adına vatandaşın ihtiyaçlarını gidermek adına İl Özel İdaresi'ne 2 çöp kamyonu ve 1100 konteyner tahsisi yapıyoruz. Düzenli depolama sahasında bunların bertarafını sağlamış olacağız. Karabük için bizim 81 ilde millet bahçesi ve kent meydanı projemiz var. Dün akşam Kardemir Yönetim Kurulu Başkanımızla görüştük. Bizim amacımız Karabük'ün meydanında bulunan anıt alanını, eski valilik alanı da bulunan bir alan içerisinde bir millet bahçesi, millet meydanı, millet kıraathanesi bisiklet yollarının olduğu, içinde en azından o bölgedeki şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacak bir otopark projesinin de bulunduğu ve etrafındaki binaların iyileştirilmesi suretiyle buranın 7 gün 24 saat yaşayabileceği bir projeyi belediye, özel idari ve valiliğimizle gerçekleştirerek şehir merkezinde önemli bir alanı Karabüklü vatandaşlarımıza kazandırmak amacıyla bir projeyi başlatıyoruz. Önemli bir projeyi Karabük'e kazandırmış olacağız."

"Çarpık kentleşme maalesef yoğun bir şekilde var"

Kentin çarpık yapılaşmasına ilişkin de geniş çerçeveli bir master planı hazırlığının sürdüğünü, emekliler için konut projesinin inşaatının yüzde 30'unun tamamlandığını belirten Kurum, "Karabük 1950'li yıllarda başlayan sanayileşme ile çarpık kentleşme de maalesef bu ilimizde de çok yoğun bir şekilde var. Emeklilerimizin yoğun yaşadığı bir şehrimiz. Şehir genelinde bir master plan hazırlayacağız. Şehir genelinde hazırlayacağımız bu master plan çerçevesinde merkezde bulunan çöküntü alanlarını, sanayi alanlarını dönüştürülmesi gereken tüm alanları içerir, öncelik sırasına göre de bakanlığımız toplu konut idaresi başkanlığımız, iller bankası genel müdürlüğü, alt yapı kentsel dönüşüm genel müdürlüğü ile bütün projeleri etaplar halinde yaparak vatandaşımızın hak ettiği noktaya gelmesi adına çok önemsediğimiz bu projeyi de başlatmış olacağız.

İlimizin, bölgemizin, istihdam kapısı olan, emeğin, alın terinin en önemli misali olan Kardemir fabrikamız var. Bölgemiz için çok önemli bir değer. Bakanlığımızla yürütülen süreç çerçevesinde hava kirliliğini ve çevreye olan etkisini azaltmak amacıyla yaklaşık 1 yıldır süreç yürütüyoruz. Bu çevre yatırımlarının bitmesine müteakip Kardemir fabrikamız bölgeye insan hayatına daha çok değer veren, doğaya çevreye saygılı bir fabrika haline gelmesi suretiyle bu çevre şubat ayı itibariyle tamamlayacaklar. Bunu bize taahhüt ettiler. Bunların denetimini yapacağız. Bunların bitmesine müteakip fabrikamız Karabük için bir değer. Çevreye, doğaya ve havaya olan etkisini de azaltmak suretiyle bu projeyi de gerçekleştirmiş olacağız. Bizler de Mart ayında gerekli denetimlerimizi yapacağız. Aksi halde cezai işlem yapacağımızı da buradan Karabüklü vatandaşlarımıza bildirmek isterim. Aynı şekilde Marzinc fabrikası var. 14 Ocak'ta izin ve ruhsat süreci bitiyor. Bu fabrikaya ilişkin gerekli çevre yatırımları yapılması noktasında uyarılarımız oldu. Onlar da yatırımlarını gerçekleştiriyorlar. Gerçekleştirmemesi halinde izin ve ruhsat sürecinin yenilenmeyeceğini buradan ifade etmek isterim. Diğer bir projemiz Belen'de emekliler için başlattığımız proje kapsamında 1144 konut projemiz var. İnşaat ilerlemesi yaklaşık yüzde 30. 500 konutumuzu emeklilere tahsis ediyoruz. Bunun kurasını da taleplerini de Şubat ayı içerisinde toplayacağız. En yakın zamanda da kurasını çekerek emekli vatandaşlarımıza konut edindirme noktasında projemizi gerçekleştirmiş olacağız."

"UNESCO tarihi miras listesindeki Safranbolu çok önemli bir değer"

UNESCO tarihi miras listesinde yer alan Safranbolu ilçesindeki yatırımları değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "UNESCO tarih miras listesinde bulunan 15 projemizden biri olan Safranbolu ilçemiz de bizim için Karabük için çok önemli bir değer. Safranbolu'da 20 bin dönüm alan üzerinde bu alan Barış Mahallesi'nde yer alıyor. Bir millet bahçesi projesi gerçekleştireceğiz. Bu proje için Safranbolu Belediyemize ne destek verilmesi gerekiyorsa vermek suretiyle 21 dönüm millet bahçesi, millet kıraathanesinin olduğu projeyi de gerçekleştirmiş olacağız. Bu sene 1 milyona yakın turistimizin ziyaret ettiği Safranbolu'ya diğer projemiz ise sıfır atıkta bu bölgeyi bu ilçeyi pilot bölge ilan ediyoruz. Tüm ilçe genelinde sıfır atık sistemine geçmek suretiyle projeyi başlatıyoruz. Bu proje bittiği zaman atıkların kaynağında ayrıştırıldığı, bu ayrıştırılan atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edildiği, organik atıkların da kompos haline getirildiği hiçbir atığın ayrıştırılmadan bu proje kapsamında artık çöp kovası, çöp kamyonu görmeyeceğimiz bu bölgede projeyi gerçekleştireceğiz. Safranbolu'da bizim Karabük'ümüzün ülkemizin önemli bir değeri. Bu projenin yapılması da çok büyük önem arz ediyoruz. Bir de Safranbolu'da yoğun turist ziyaretinden dolayı otopark ihtiyacımız var. Otopark ihtiyacını gidermek amacıyla 300 araçlık bir otopark için belediyemize destekte bulunacağız. Şehir merkezindeki turistlerimizin araçlarını park edebilmesi adına otopark projesini gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"Eczacılar Odası ile Bakanlığımız çalışma yürütüyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının eczanelerde poşetlerin ücretsiz kullanılması için çalışma yürüttüğünü belirten Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eczacılar Odası ile bakanlığımızın bu konuda büyük çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz. 0-15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Burada başka bir hassasiyet de söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında usul ve esaslarımızı yayınlayacağız" ifadelerini kaydetti.

"Eflani'de 93 konutluk bir sürecimiz var. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız Eflani'de toplu konut taleplerini topladı" diyen Bakan Kurum, "İhale sürecini çok yakın bir zamanda gerçekleştirerek vatandaşlarımızın konut edinmesi noktasında bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Yenice ilçemizde 220 konutluk projenin de aynı şekilde ihale sürecini başlatarak bu projeleri de gerçekleştirmiş olacağız. İleriki süreçte yine Karabük'te alt gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik de alan ve proje çalışmamız sürüyor. Bu proje bitmesine müteakip yakın zamanda alt gelir vatandaşlarımıza konut edinmeleri noktasında projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Biliyorsunuz 31 Mart'taki seçimlerde Cumhur İttifakımız var. Cumhurbaşkanımız her konuda Cumhur ittifakına zarar verecek hiçbir açıklama yapılmaması, hiçbir eylemde bulunmaması noktasında tüm teşkilatımızı o noktada uyarıyorlar. Bizim amacımız burada örnek proje gerçekleştirmek. Bu projeyi de belediyemizle, vatandaşımızla, valiliğimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Sonuçta vatandaşın istemediği hiçbir projeyi biz gerçekleştirmeyiz ve içinde yer almayız. Eğer taraflardan herkes olumlu bir şekilde bu projeye bakıyorsa ki biz bu projenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Belediyemizle de bu istişareleri gerçekleştireceğiz. Valilikle de gerçekleştireceğiz. Doğru olan projeyi hep beraber yapacağız. Biz Karabük'te hava kalitesini üç adet hava istasyonunda anlık izliyoruz. Bu verileri de bakanlığımız internet sitesinde anlık olarak yayınlıyoruz. İnsan sağlığını etkileyecek bir durumda bakanlığımız anbean takip ettiği için müdahale yapıyor. Buna ilişkin Kardemir fabrikasında gerekli incelemeleri yapacağız. Şubat ayı sonunda yapılacak olan yatırım tamamlanacak. Hem Kardemir'in tamamlanması hem de diğer fabrikaların çevre yatırımlarının bitmesine müteakip Karabük'ün hava kalitesi şu an olduğundan daha iyi yere gelecek. Ancak şu an hava kalitesi de insan sağlığını etkileyecek bir pozisyonda değil."

Bakan Kurum'un kentteki ziyaretleri sürüyor.