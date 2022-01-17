Bakan Kurum, “KARDEMİR geçmişten bugüne kadar milletin gururu olmuştur”

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nı (KARDEMİR), ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fabrikanın geçmişten bugüne kadar milletin gururu olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumartesi Karabük'e düzenlediği program çerçevesinde KARDEMİR'i ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili fabrikadan yapılan açıklamada, Bakan Kurum'u KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alparslan Bayraktar ve Genel Müdür Necdet Utkanlar karşıladıktan sonra Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Genel Müdür Utkanlar tarafından şirketin çalışmalarını içeren sunum yapıldığı bildirildi.

Sunumun ardından konuşma yapan Bakan Kurum, KARDEMİR'in kent, bölge ve ülke ekonomisi için önemine değinerek 12 adet bacasının çevrimiçi olarak bakanlık tarafından izlenebildiği yatırımdan dolayı teşekkürlerini iletti.

Karabük'ün marka değeri, binlerce vatandaşa ekmek kapısı olan, ağır sanayinin gözde kuruluşlarından olan KARDEMİR'in geçmişten bugüne her zaman milletin gururu olduğunu ifade eden Kurum, “Bu anlamda hem şehrimizde hem bölgemizde üretime, istihdama, ihracata ve ekonomiye büyük katkılar sağlamaktadır. Kardemir demiryolu ulaşımı, otomotiv sanayi, savunma sanayi ve yapı sektörlerindeki yerli üretimde millileşme hedeflerimize ulaşmamızda lokomotif bir güçtür” ifadelerini kullandı.

Kurum, KARDEMİR'in Yeşil Kalkınma Hamlesi doğrultusunda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde hayati bir role sahip olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından Bakan Kurum'a Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar tarafından şirketin ve kentin simgesi olan İlk Türk Demiri Plaketi takdim edildi.