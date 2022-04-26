Bakan Soylu'nun açılışını yaptığı cami hem Selçuklu hem de Osmanlı mimarisini yansıtıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125'inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı içerisinde yer alan ve 600 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Şehit Uzman Çavuş Sami Yılmaz Camii hem Osmanlı hem de Selçuklu mimarisini yansıtıyor.

125. Alay Komutanlığı içerisinde yapımı tamamlanan ve alaydan mezun olan ilk Şehit Jandarma Komando Sami Yılmaz'ın adının verildiği caminin açılışı geçtiğimiz Cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılmıştı. Hem Selçuklu hem de Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılan cami 600 kişinin ibadet yapmasına olanak sağlıyor. Diyanet tarafından 81 ildeki camilerden toplanan bağışlarla yapılan bu camideki Jandarma Şuâlı Ayyıldız içlikler ilk defa bu camide yer alıyor ve görsel güzellik oluşturuyor. Ayrıca Osmanlı ilk dönemlerinde görülen ahşap göbekli renkli tavan kaplaması, ahşap oyma minber mihrap ve kürsüsü, halısı, dış cephesinde uygulanan taş ve tuğla kaplaması, ahşap görünümlü saçak ve payandaları iç cephedeki kalem işleri ve kullanılan yapı malzemeleri ile Türkiye de ilk ve örnek cami.

İnşaat Mühendisi Hacı Mehmet Gençer, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 125'inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı arasında yapılan protokolle inşa edilen Selçuklu ve Osmanlı mimarisini yansıtan yapılan işlemelerde Türkiye'de örnek bir cami olduğunu söyledi.

Caminin alanın 380 metrekareye oturduğunu ve avlusuyla birlikte 2 bin kişinin ibadet edebileceğini belirten Gençer, Safranbolu'nun yanı sıra Selçuklu ile Osmanlı mimarisinin camiye yansıtıldığını aktararak şunları söyledi: “Türkiye'nin 81 ilinden gelerek burada görev yapan askerlerimizin olduğu bir yerde 81 ildeki camilerden toplanan bağışlarla yapılan bu cami çok da anlamlı oldu. Emeği geçen işçisinden çalışanından mühendisinden mimarına kamu kurum ve kuruluşlarından herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”