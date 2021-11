Bakan Varank, "Filyos Endüstri bölgesinin çok önemli kısmını BOTAŞ'a devrettik"

Karabük'te 9 projenin açılış töreni gerçekleştirildi. Filyos Limanı'nın önemine dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakan Varank, "Filyos Limanı ve gerisindeki endüstri bölgesi ile ilgili Karabük'ün geçmişten beri gelen talep ve istekleri var. Şu anda liman gerisinde oluşturduğumuz endüstri bölgesinin çok önemli bir kısmını BOTAŞ'a devretmek durumunda kaldık. Karadeniz'de keşfettiğimiz gaz Filyos bölgesinden karayla buluşmuş olacak. Bu Türkiye açısından çok ciddi bir proje" şeklinde konuştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tanıtım filmi izlendi. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal'ın konuşmalarının ardından Vali Fuat Gürel konuşma yaptı.

Bölgede meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenleri anan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aslında ziyaretimizi ağustos ayında yapmak istemiştik ancak meydana gelen sel felaketi nedeniyle o seyahati gerçekleştirmek nasip olmadı. Bu vesile ile afette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şunu yakinen bilmenizi rica ediyorum. Karabük'ün bizim gündemimizde her zaman ayrı bir yeri var. Bakanlık olarak, kalkınma ajansımızla birlikte bu güzel şehrin gelişimini nasıl destekleyebiliriz diye gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de bu çalışmaların ürünü olan önemli açılışlar ve yatırımlar vesilesiyle huzurunuzdayız" diye konuştu.

"Bütçe toplamı 17,5 milyon lira olan 9 projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz"

Karabük'e BAKKA desteği ile hayata geçen toplam 17,5 milyon lira değerinde 9 projenin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Mustafa Varank, "BAKKA desteği ile hayata geçen bütçe toplamı 17,5 milyon lira olan 9 projenin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. İlimize kazandırdığımız sanayiden, tarıma, eğitimden, istihdama, teknolojiden turizme birçok önemli alandaki eserler Karabük'ün kalkınmasına hizmet edecek. Bugün ayrıca Karabük sanayisinin durumunu ve önümüzdeki dönem çalışmalarını görüşeceğiz. Sanayicilerimizle beraber değerlendireceğiz. Sizlerden alacağımız geri bildirimlerle de şehrimizin üretim, ihracat ve istihdamını artıracak yeni çalışmaları önümüzdeki dönemde başlatacağız. Malumunuz Karabük ülkemizde ağır sanayi hamlesinin başladığı şehirlerden bir tanesi. Bu bağlamda şehrin geçmişten gelen şanını korumak ve daha da geliştirmek adına sanayi projelerine özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Açılışını yaptığımız projelerden Safranbolu Sanayisi alt yapı iyileştirme projesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Yaklaşık 2 milyon liralık bütçe ile sanayi sitesinde üretim koşullarını iyileştirerek ilçemizin iş ve yatırım ortamını gelişmesine önemli katkılar sağlıyoruz. Karabük sanayisinin nitelikli insan kaynağına ihtiyacına yönelik projeleri de her zaman bakanlık olarak baş tacı ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız projelerden üçü tam da bu amaca hizmet ediyor. ‘Eğitimin sesi iş gücünün nefesi Karabük 2023' projesi, ‘İstihdama açılan kapı mesleki eğitim merkezi' projesi, ‘Mesleki eğitimde yenilikçi eğitim metotlarıyla kalifiye eleman yetiştiriyoruz' projesi. Bu üç açılışını yaptığımız projenin isimleri. Bu projelerle daha da artacak ara eleman ihtiyacına ve geleceğin mesleklerine yönelik eğitimler verilecek" dedi.

Tarım ve hayvancılığın Karabük'ün geçim kaynaklarından birisi olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Elbette tarım ve hayvancılık da Karabük'ün geçim kaynaklarından bir tanesi. Dolaysıyla modern tarım ve hayvancılıkla ilgili atılan adımları büyük bir memnuniyetle kalkınma ajanslarımızla destekliyoruz. Bütçe toplamı 3,4 milyon liralık iki projeyi bu anlamda ben de önemli buluyorum. ‘Örtü altı sebzeciliği üreticiliği' ve ‘Eflani'de üretim genele yayılıyor' projeleri. Bu projeler ile sağlanacak eğitimler ve tarıma kazandırılacak araziler sayesinde kadın ve genç istihdamını hep birlikte artırmış olacağız." şeklinde konuştu.

“İklim değişikliği son dönemin en kritik konularından biri”

Son dönemin en kritik konularından biri olan iklim değişikliğine dikkat çeken Bakan Mustafa Varank, “Malumunuz iklim değişikliği son dönemin en kritik konularından biri olarak gündemde yer tutmaya devam ediyor. Biz bu alanda ulusal düzeyde gerçekten birçok çalışma yapıyoruz. Ama bu işin esas çözümü yerelde atılan adımlara bağlı. Açılışını yaptığımız ‘Plastik atıkların proliz yöntemi ile bertaraf edilmesi geri kazanımı' projesi de yereldeki değerli adımlardan bir tanesi. Proje kapsamında kurulan 100 atık toplama ünitesi ile plastik atıklar toplanarak ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürülecek. Atıkların insana ve çevreye olan olumsuz etkileri de en aza indirilmiş olacak. Bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması ve yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Örnek projeler gerçekten Türkiye'nin gündemine gelmeli ki Türkiye'nin her tarafına yaygınlaştırabilelim” diye konuştu.

“Karabük'e 4 milyon yatırımlar teknopark kazandırdık”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karabük'e kazandırılan teknoparka dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Bugün resmi açılışını yaptığımız bir diğer önemli yatırım da Karabük Üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesi. Teknoparklar teknoloji girişimciliğini destekleyen çok kıymetli yapılar. Sanayimizin teknolojik dönüşümüne de büyük katkı sağlıyorlar. İşte bu amaç doğrultusunda 4 milyon lira yatırımla ilimize bir teknopark kazandırdık. Burada akademisyen, gençlerimiz ve özel sektör işbirliğinde katma değeri yüksek bir çok ürünün geliştirildiğine şahitlik edeceğiz. Teknoparkın potansiyelini da daha ilerilere taşımamız gerekiyor. Bu manada özellikle batıda büyükşehirlerdeki olgun teknoparklarla buradaki teknoparkı eşleştirip buraya mentörlük vermek çok daha verimli şekilde çalıştırmak istiyoruz.”

“Müze bölgenin cazibesini artıracak”

Yenice Şeker Kanyonuna inşa edilen doğa müzesinin bölgenin cazibesini arttıracağının altını çizen Bakan Mustafa Varank, “Sanayi, tarım ve teknoloji derken şehrimizin turizm potansiyelini de ihmal etmiyoruz. Bugün ayrıca Yenice Şeker Kanyonu'na inşa ettiğimiz doğa müzesinin de resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Malumunuz yenice şeker kanyonu doğal güzellikle ve biyolojik çeşitliliğiyle bölgenin önemli destinasyonları arasında yer alıyor. İnşa ettiğimiz müze; bu bölgenin cazibesini daha da artıracak. Ne kadar güzel yerler olduğunu gördük ama bir deyim var bal bal demekle ağız tatlanmaz. Bizi mutlaka oralara götürmeniz lazım. Sadece videolarını izleyerek bu güzelliklere şahitlik edemeyiz. Ben sizlerden bir davet bu manada bekliyorum. 9 projenin yararlanıcılarına teşekkür ediyorum” diye ifade etti.

"Karabük'e 11 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Karabük'ü hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarının altını çizen Bakan Mustafa Varank, "Bu gün bu projeler özelinde sizlerle bir araya geldik. Karabük'e yaptığımız yatırımlar ve hizmetler bunlardan ibaret değil. AK Parti hükumetleri döneminde bu şehre tarım, çevre, ulaştırma ve gençlik konuları başta olmak üzere bir çok alanda 11 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bakanlık olarak da çeşitli alanlarda Karabük'ü hiç yalnız bırakmadık. Karabük'ü biri faal biri de yapım aşamasında olan iki OSB bulunuyor. Bu OSB'lere son 19 yılda bakanlık olarak sağladığımız kredi desteği 65 milyon lirayı geçti. Şu anda OSB'lerde bin 756 kişi istihdam ediliyor. Tüm parsellerdeki fabrikaların tamamlanıp faaliyete geçmesiyle beraber bu sayı 4 bin 500'ü bulacak. Faaliyetteki üç sanayi sitesine de son 19 yılda 19 milyon liralık kredi kullandırdık. Sanayi sitelerindeki istihdam bizim dönemimizde iki kattan fazla arttı. Eskipazar Metal OSB'nin bir an önce hayata geçirilmesinin talep edildiğinin farkındayım. Kamulaştırma için kaynağı hali hazırda kullandırdık. Alt yapı projeleri de bakanlığımıza intikal ettiğinde gerekli ödeneğin tahsisi için biz üzerimize düşen her şeyi yerine getireceğiz. Öncelikle kalan kamulaştırmaları da bir an önce tamamlayacağız. Karabük'e sanayicinin ilgiyle gelip başvuracağı yeni bir OSB'yi kazandıracağız. Karabük'ün araştırma geliştirme alt yapısına yönelik yatırım ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Araştırma geliştirme alt yapıları konusundaki ülkedeki diğer önemli uygulamamız da Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz. Ar-Ge ve tasarım merkezleri açısından Karabük'teki durum yeterli dersek çok doğru söylemiş olmayız. Burada da ilimizdeki firmalara özellikle sanayi sektöründeki firmalara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sağladığımız cazip teşviklerle sizlerin hizmetinizdeyiz. Gelin kendi bünyenizdeki Ar-Ge merkezlerini şirketlerinize kurun el birliğiyle ülkemizin teknolojik gelişimini hızlandıralım. Bakanlık olarak sadece Ar-Ge konusunda değil, bir çok alanda işletmelerimizin her zaman yanındayız. Bugüne kadar Karabük'e TÜBİTAK aracılığıyla sağladığımız destek miktarı 52 milyon lirayı aşmış durumda. Benzer şekilde KOSGEB vasıtasıyla 45 milyon lira destek sağladık. BAKKA da yereldeki potansiyeli harekete geçirmek için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Ajansımızın bugüne kadar Karabük'e sağladığı destek miktarı 72 milyon lirayı aştı. Tüm bu destekler Karabük için potansiyelini tetiklemek konusunda önemli görevler icra ediyor. Bakınız şimdiye kadar ilimiz için 158 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında 2,2 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 4 bin 733 kişilik istihdam öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

"Filyos Limanı çok ciddi bir proje"

Karabük'ün Filyos Limanı'na yakınlığının önemli bir avantaj sağladığının altını çizen Bakan Mustafa Varank, "Şehrimizin Filyos Limanına yakın olması yatırımlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Karabük'teki firmalarımız da yatırımlar noktasında çok istekliler. Yatırım iştahı Karabük'ün geleceğini önemli ve olumlu yönde etkileyecektir. Filyos Limanı ve gerisindeki endüstri bölgesi ile ilgili Karabük'ün geçmişten beri gelen talep ve istekleri var. Şu anda liman gerisinde oluşturduğumuz endüstri bölgesinin çok önemli bir kısmını BOTAŞ'a devretmek durumunda kaldık. Karadeniz'de keşfettiğimiz gaz Filyos bölgesinden karayla buluşmuş olacak. Bu Türkiye açısından çok ciddi bir proje. Geri alanda sanayi bölgeleri nasıl oluşturabiliriz bunlarla ilgili bakanlıkta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karabük'ten yatırımcılarımıza nasıl yer verebiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ama Filyos Limanı çok ciddi proje. Elbette biz Karabük'ü gerek yollar, tren bağlantısıyla Filyos Limanı'na bağladığımızda buranın sanayisi ciddi manada gelişecek. Bu projeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz"

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade eden Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi ışığında büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Amacımız Türkiye'nin rotasını her zaman yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutabilmek. Aslında şehirlerimizin ve bölgelerimizin güçlü olması büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin ilk basamağını oluşturuyor. Bu bağlamda illerimizin ayrı ayrı potansiyellerinden ne kadar fazla faydalanabilirsek o kadar hızlı şekilde hedeflerimize ulaşmış oluruz. Ortaya çıkan refahtan da sadece belirli bölgedeki vatandaşlarımız değil tüm Türkiye faydalanmış olur. Bu yüzden özellikle kalkınma ajanslarımız bölgelerimizin ihtiyaçlarını ele alarak programlarına devam ediyor. Karabük'te sahip olduğu potansiyeli kullanarak ülkemizin hedeflerine daha fazla katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Türkiye'nin belediyecilikte ilerlemesinin Avrupa'da çoğu ülkelerden çok daha ileri safhada olduğuna dikkat çekerek, “Üç dönemdir Karabük'te belediye başkanlığı görevini yürütmekteyim. MHP'ye mensup çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu sürede hükumetle iş birliğimizi bugünlere kadar getirdik. Karabük'te olmayacak hizmetlere imza attık. En iyi yapmış olduğumuz işlerden bir tanesi Karabük merkezindeki hurdacıları merkezin dışına çıkarttık. Bu çalışmalarımıza her zaman yanımızda hükumetimizi ve desteklerini gördük. AB yerel yönetimler meclis üyesiyim. Türkiye'nin belediyecilikte ilerlemesini Avrupa'da çoğu ülkelerden çok daha ileri safhada olduğunu da gözlemlemekteyim. Bu proje 3 milyon 288 bin liradır. Projeyi yapanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Karabük ilk 6 ayda tarihi ihracat rekoru kırdı”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük'ün sanayi kenti olduğunun altını çizerek “Bugün ilimizde önemli bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Karabük bir sanayi kentidir. Sanayi şehridir. Karabük'te demir çelik fabrikalarının temeli atıldıktan sonra şehirleşme başlamıştır. Sanayileşmeyle şehirleşme beraber yürüyerek gelmiştir. Karabüklüler demirin ve çeliğin kendi topraklarında Türkiye'de ilk defa imal edilmesinin haklı gururunu yaşıyor. Karabük'te demir kültürü, çelik kültürü kulaktan kulağa, yazıhanelerde, çarşıda pazarda konuşularak oluşmuş bir sanayi kültürü vardır. Bu kültür, önemsenmesi gereken bir kültürdür. Karabük ilk 6 ayda tarihi ihracat rekorunu da kırdı. Aynı zamanda hem ihracat hem çalışma, üretim, istihdam bu kültür şehrimizde oldukça gelişmiş, kökleşmiş ve yaygınlaşmıştır. Kardemir olduğu için Karabük şehri burada kurulmuştur. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden insanlarımız gelerek buraya insicamlı bir toplum oluşturmuştur. O bakımdan bugün sizleri şehrimizde görmekten Karabüklüler olaraktan mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

İsmetpaşa mevkisindeki alanın kamulaştırılma talebinde bulunan Güneş, “Kamulaştırmayı tamamlayıp alt yapı ihalelerine geçilmesi bir an önce İsmetpaşa'da insanlarımızın istihdam edilebileceği bir alanın vesilenizle ortaya çıkmasını temenni ediyoruz. Dileğimiz isteğimiz budur. Bugün açılışını yapacağımız ilçelerimizdeki muhtelif noktalardaki tesislerin hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da “2002 yılında hükumetimizin özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin Karabük'e olan dostlukları, Kardemir'e olan ilgisi artırmış. Borç yapılandırma, faiz öteleme, borç indirimleri gibi birçok konuda destek olunması, yöneticilerin değişmesiyle birlikte Kardemir 500 bine düşmüş olan üretimini 2 milyon 800 bin tona çıkartarak hayatına devam etmektedir. Ürün yelpazesini artırmış, katma değeri yüksek ürünler üretmektedir. Karabük'te bulunan haddehaneler de kendini aşan girişimci yatırımcılarımız şehir ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmektedirler. Son iki yılda ihracat rekorları kırar hale gelmektedirler. Bu bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Filyos Limanının geliştirilmesi, işletilmesi, endüstri bölgesinin gelişimi bizleri çok ilgilendirmektedir. İş adamlarımız toplantılarda ifade edeceklerdir. Filyos'un gelişmesi demek Bartın, Çaycuma, Zonguldak ve özellikle de Eskipazar'da kurulacak olan OSB'yi ciddi anlamda ilgilendirecek, arka bahçesi olan fabrikalar oralarda konuşlandırılacaktır. Karabük'te kısacası güzel şeyler oluyor” diye ifade etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel de konuşmasında, “İlimiz demir çelik sanayi, orman ürünleri, turizm ve eğitim sektörü bakımından yöre ve ülkemize katkılar sağlamaktadır. İlimiz sanayisi demir çelik ve imalat sanayisine bağlı olarak gelişmiştir. Kardemir ile buna bağlı olarak kurulan ve gelişen Karabük OSB ve kamulaştırma aşamasındaki Eskipazar Metal OSB ve beş adet küçük sanayi sitesine ev sahipliği yapmaktadır. Sanayi ve imalat sektöründe 435 işletme faaliyet göstermektedir. 15 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Karabük için hayati öneme sahip birçok yatırıma destek vermektesiniz. Karabük OSB genişleme alanında 35 milyon lira bedelli yol, içme, yağmur suyu, drenaj çalışmasında sona gelinmiştir" diyerek kentteki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Program, 9 projenin toplu kurdele kesimi ile sona erdi.