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Bakan Varank, Karabük'te Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karabük’te Organize Sanayi Bölgesi’nde demir çelik sektöründe faaliyet gösteren üretim tesislerini ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karabük'te Organize Sanayi Bölgesi'nde demir çelik sektöründe faaliyet gösteren üretim tesislerini ziyaret etti.


Karabük'te bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi'yi gezen Bakan Varank, Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı. Özçelik, ihracatı artırmaya yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, hem ekonomiye hem de istihdama destek vermeye gayret gösterdiklerini söyledi. Bakan Varank, daha sonra iki fabrikayı daha gezerek Organize Sanayi Bölgesi'nden ayrıldı.

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