Bakan Varank satın aldığı simitleri vatandaşlara dağıtıp alışveriş yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Karabük'te vatandaşlara simit dağıtıp alışveriş yaptı.

Karabük'te 9 projenin açılışı için kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karabük Belediyesi Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti. Başkan Vergili tarafından karşılanan Varank, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra yaya olarak kentin en kalabalık caddesi olan Kemal Güneş Caddesini gezen Bakan Varank, simitçi tezgahından satın aldığı 120 adet simiti beraberindeki il protokolü ile birlikte vatandaşlara dağıttı. Bir gıda mağazasını da gezen Varank burada alışveriş yaptıktan sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı İsmail Altınöz tarafından Bakan Varank'a hediye takdimi yapılıp basına kapalı toplantı gerçekleştirildi.