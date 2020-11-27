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Bakan yardımcılarından KBÜ'ye ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı yardımcıları Sinan Aksu ve İhsan Selim Baydaş, Karabük Üniversitesine (KBÜ) ziyarette bulundu.


Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Toplantısına katılmak üzere Karabük'e gelen bakan yardımcıları Aksu ve Baydaş, KBÜ Demir Çelik Kampüs alanındaki Nostaljik Açık Hava Araç Müzesini ve Kamil Güleç Kütüphanesini ziyaret etti. KBÜ'de uçak, tren, tramvay, klasik otomobil, kamyon, otobüs, motosiklet ve traktörlerden oluşan Türkiye'nin ilk ve tek “Açık Hava Araç Müzesi”ni inceleyen bakan yardımcıları, kampüsün yeni yapılan bu düzenlemelerle çehresinin değiştiğini, gençlerin, çocukların ve ailelerinin birlikte gezebileceği ilgi çekici bir alan oluştuğunu ifade etti.


Ziyarette Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesine ilişkin bilgi verdi.


Bakan yardımcıları ve beraberindeki heyet, daha sonra kampüs alanında inşaatı devam eden Kredi Yurtlar Kurumu binasında incelemelerde bulundu.

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