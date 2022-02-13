Bakan Yardımcısı Alparslan, Osmanlı kenti Safranbolu'yu gezdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi ve turistik tesisleri ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi. Bakan Yardımcısı Alparslan yetkililerden ilçenin tarihine ilişkin bilgi alarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Tarihi çarşıda incelemelerde bulunan Alparslan, Safranbolu tarihi çarşı içerisinde yer alan turizm noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tarihi çarşının ardından ilçe turizminin önemli noktalarından Frig dönemine tarihlenen Göztepe Tümülüsünü gezdi. Bakan Yardımcısı Alparslan burada kurulacak olan dönemin animasyonlarla anlatılacağı tümülüsle ilgili Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım'dan bilgiler aldı.

Ziyaretlerinde Bakan Yardımcısı Alparslan'a, Vali Fuat Gürel, milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Hadrinoupolis Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Alparslan, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan ve "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianaupolis Antik Kenti'ni gezdikten sonra kentten ayrılacak.