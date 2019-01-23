Bakanlık uzmanları ‘Sıfır Atık' için Safranbolu'da

Safranbolu'nun Pilot Bölge seçildiği Sıfır Atık projesi kapsamında ilçede çalışmalar hız kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Safranbolu ziyaretinde pilot bölgenin Safranbolu olduğunun açıklamasının ardından Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer tarafından hız kazandırılan çalışmalar kapsamında Bakanlıktan konunun uzmanları Safranbolu'yu ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü personelleri Uzman Arzu İnce, Uzman Şule Bektaş, Uzman Yardımcısı Sabahattin Turan, Kimya Mühendisi Gönül Su ve Biyolog Serpil Akın tarafından Sabah saatlerinde Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'e Safranbolu Belediyesinde konunun muhatabı birim müdür ve amirlerine proje kapsamında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bir brifing verildi.

Ekip brifingin ardından Safranbolu'da incelemelerde bulunurken Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ve ekibine teşekkür ederek akşam saatlerinde Safranbolu'dan ayrıldı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ürkmezer; “Safranbolu korumacılıktaki başarısını ülkemiz için oldukça önemli bir proje olan Sıfır Atık'ta da gösterdi. Kısa sürede binlerce plastik şişe geri dönüşüme kazandırıldı” dedi.

Konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen uzmanlar tarafından daha geniş kapsamlı bilgilendirme toplantısı yaptıklarını kaydeden Ürkmezer, “ Toplantıda, tüketimi azaltmak, tekrar kullanılan, yenilenebilen veya geri dönüşebilen ürünlerin üretimini teşvik etmek, sürdürülebilir ürünler satın almak ve geri dönüşümü artırmak gibi konuları görüştük. Bununla beraber uygulamanın nasıl olacağı, projede nasıl bir yol izleneceğini de konuştuk. Burada daha önce de söylediğim gibi amacımız vatandaşlarımız, market sahipleri ve tüm STK'ların da katılımı ile ilçemizde çevre bilincini yerleştirmek. Kısa süre içerisinde verilen destek zaten Safranbolu'nun projede çok kısa sürede büyük bir yol kat edeceğini gösteriyor” diye konuştu.

Sıfır Atık Projesi ile ekonomiye ham madde sağlanmış olacağını bununla birlikte, doğal kaynakların tüketimi azalacağını, çöp depolama alanlarında yer tasarrufu yapılacağını, bu atıkların doğaya atılmayarak çevrede kirlilik oluşturması ve diğer canlıların da yaşamlarını tehlikeye atmasının önlenmiş olacağını ifade eden Ürkmezer, “Başta Bakanımız olmak üzere Pilot Bölge Safranbolu'da Sıfır Atık Projesine destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.