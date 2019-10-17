BAKKA Ekim ayı toplantısı Karabük'te yapıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Ekim ayı toplantısı Bartın Valisi Sinan Güner Başkanlığında Karabük'te yapıldı.

BAKKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, 55449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Koordinasyon ve Görevleri Hakkındaki Kanun gereği bir yıl süre ile yürütmek üzere Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'dan devir alan Bartın Valisi Sinan Güner Başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantısı Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve ajans uzmanları katıldı.

Toplantı gündemde yer alan hususların görüşülmesinin ardından üyelerin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları ile sona erdi.