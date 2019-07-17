Baklabostan Tabiat Parkı eşsiz manzarası ile doğa severleri bekliyor

Dr. Veysel Eroğlu'nun imzasıyla Türkiye'nin 221. tabiat parkı olan Baklabostan Tabiat Parkı doğa severleri bekliyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, turizm potansiyelinin gün yüzüne çıkartmak, çeşitlendirmek ve geliştirilmesi amacıyla Baklabostan Tabiat Parkında incelemelerde bulunarak, doğa severleri Karabük ormanlarını keşfetmeye davet etti.

Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş ile Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahmet Işık'dan tabiat parkı içinde yapılması planlanan günü birlik kullanım alanı, kır evleri kamp alanı, doğa eğitim merkezi, manzara seyir noktaları, çadırlı kamp alanı ve tur güzergahı hakkında bilgiler alan Vali Gürel, Türkiye'nin 221. tabiat parkı olan ve muhteşem doğası ve güzelliğiyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez uğrak noktalarından biri olacak olan tabiat parkı içindeki şelaleyi ve seyir terasını gezdi.

Karabük merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Tabiat Parkını turizme kazandırarak kentteki turizm destinasyonlarını çeşitlendirmek, gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama süreleri arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Vali Gürel, "Orman denizinin içinde, muhteşem doğası ve havası ile sevdiklerinizle birlikte gelip hem piknik yapıp hem de günün stresini atarak huzur bulacağınız bir yer. Göknar, karaçam, meşe, kayın ağaç türleri ile kızılcık, kuşburnu ve maki elemanlarını bulunduran tabiat parkı yapılması planlanan projelerimiz tamamlandığında doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri olacağına eminim." diye konuştu.

Vali Fuat Gürel'in Baklabostan Tabiat Parkında yaptığı inceleme gezisinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve kurum müdürleri de eşlik etti.