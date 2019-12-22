Baklabostan Tabiat Park? ilgi oda?? haline geldi

3 y?l ?nce T?rkiye'nin 221. tabiat park? olarak ilan edilen Baklabostan Tabiat Park?, do?aseverlerin ve foto?raf tutkunlar?n?n ilgi oda?? haline geldi.

Karab?k merkeze 17 kilometre uzakl?ktaki bozulmam?? tabiat?yla dikkatleri ?eken Baklabostan Tabiat Park?, g?knar, kara?am, me?e, kay?n gibi a?a? t?rleri ve 20 metrelik ?elalesi ile do?aseverlerin ve foto?raf tutkunlar?n?n ilgisini ?ekiyor. Karab?k Do?a Koruma ve Milli Parklar ?ube M?d?rl???n?n organizesinde Eskipazar A??k Cezaevi mahkum ve gardiyanlar? taraf?ndan y?r?y?? ve teras k?sm?n?n tamamland??? tabiat park?nda turizm destinasyonlar?n? ?e?itlendirmek, gelen yerli ve yabanc? turistlerin konaklama s?relerini artt?rmak i?in bungalov evler, do?a e?itim merkezi, y?r?y?? parkurlar?, a??k ve kapal? restoranlar, g?n?birlik kullan?m ve spor alanlar?yla macera park?n?n da ?n?m?zdeki y?l yap?m?na ba?lanaca?? ??renildi.

Park? gezmeye gelen Karab?k ?niversitesi Radyo ve Televizyon B?l?m? ??rencisi G?kay ?zt?rk, sosyal medya ?zerinden g?rd?klerini s?yleyerek, ?Manzaras? ve do?a i?inde muhte?em bir yer. ?lk defa geldik. Arkada?lar?m?z ve sosyal medyada yap?lan payla??mlar? g?r?nce biz de merak edip, foto?raf ?ekilmek ve do?ada gezmek i?in geldik? dedi.