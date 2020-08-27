Balık tutarken düştüğü çayda boğuldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde balık tutarken çaya düşen genç boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Karıt köyü mevkisinde bulunan Araç Çayı'na arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden 19 yaşındaki Muhammed Benlioğlu, dengesini kaybederek çaya düştü. Bir süre sudan çıkmayan Benlioğlu'nu, yanındaki arkadaşları sudan çıkarırken, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Benlioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Benlioğlu'nun cansız bedeni Safranbolu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.