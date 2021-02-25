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Balkondaki ağa takılan güvercini itfaiye kurtardı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın 4.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın 4. Katındaki evin balkonunda bulunan ağa takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde bir apartmanın 4. Katındaki evin balkonunda bulunan ağa güvercin takıldı. Güvercinin sesini duyan vatandaşlar durumu Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler evde kimsenin olmaması üzerine yan dairedeki evin balkonundan uzanarak mahsur kalan güvercini kurtardı.


Çırpınmadan dolayı yaralanan güvercin Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilere tedavi altına alındı.

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