Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde misafirlik için gittiği evin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. Turgut Kelez (65) isimli vatandaş, misafirlikte bulunduğu evin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen yaşlı adamı sabah saatlerinde yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kelez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Kelez'in cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası belirlenecek.