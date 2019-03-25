Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bankete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesi Yeni Mahalle'de Sadri Artunç Caddesi ile Şehit Ertuğrul Mor Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bağlar istikametinden Kıranköy istikametine seyreden D.V. idaresindeki 78 AAB 132 plakalı motosiklet, Şehit Ertuğrul Mor Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istediği sırada S.A. idaresindeki 78 SR 019 plakalı otomobile çarpmamak için sürücü frene basınca kontrolden çıkarak bankete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosikletten fırlayan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.