Barış Mahallesi'nde spor kompleksinin temeli atıldı

Safranbolu Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile önceden yapılması planlanan Basketbol ve Voleybol sahası ile Yeni Nesil Spor Salonu'nun temeli atıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer projenin 2019 yılı Eylül ayında tamamlanacağını söyledi. Safranbolu'nun sporcu yetiştiren akademiye dönüşeceğini belirten Ürkmezer, “Göreve başladığımız ilk günden bu yana geleceğimizin teminatı çocuklarımızı spora teşvik etmek amacı ile çeşitli projeler üretiyoruz. Bu kapsamda Kaymakamlık, Belediye, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüğümüz ve SAKEM işbirliğinde çocuklarımız ve gençlerimiz için çok sayıda sportif projeyi hayata geçirdik” dedi.

Spor Toto ile imzalanan protokol ve Safranbolu'ya kazandırılacak olan spor alanları ve salonlar ile Safranbolu'dan ülkemizi her platformda başarı işle temsil edecek sporcuların yetiştirileceğine inandığını kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, “Barış Mahallemizde temeli atılan 735 metrekare inşaat alanı olan 116 seyirci kapasiteli Spor Kompleksinde, rakip ve ev sahibi takım için soyunma odaları duş ve tuvaletler, kantin ve idari alanlar bulunacak. Yine aynı alana Gençlik ve Spor Bakanlığı şartlarına ve standartlarına uygun ölçülerde basketbol sahası, voleybol sahası ile bir de açık tenis kortu inşa edilecek” diye konuştu.

Ürkmezer, Safranbolu Belediye Fen İşleri Müdürü Celal Cingöz ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra projelerin Safranbolu'ya hayırlı olmasını diledi.