Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkan kaybettiği otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Çankırı karayolu İsmetpaşa mevkiinde meydana geldi. D.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle virajı alamayınca bariyere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.