Bariyere çarpan otomobildeki yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çapması sonucu yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Kastamonu - Karabük karayolu Çevrikköprü mevkiinde meydana gelen kazada Mehmet Kiremitçi (49) idaresindeki 57 DA 557 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada yolcu olarak bulunan Satiye Alacan (73) yaralanırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü Kiremitçi, Kastamonu'dan hastane için Karabük'e geldiklerini söylemişti.