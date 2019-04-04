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Bariyerlere çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarpması sonucu devrildi.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarpması sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan Fahri Toker (57) idaresindeki 78 SC 470 plakalı otomobil Demirçelik Kavşağı'na yaklaştığı sırada sollama yapmak istediği anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bariyerlerine çarparak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte Melahat Toker (57) yaralandı. İhbar üzerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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