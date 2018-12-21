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Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesine bağlı Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Safranbolu istikametine seyreden Satı Mehmet Altıntepe yönetimindeki 78 SM 218 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlere saplanan otomobilinden hafif yaralı olarak kurtulan Altıntepe, olay yerine gelen 112 ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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