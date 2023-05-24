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Başıboş sokak köpekleri anne kediyi telef etti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde saldırgan sokak köpeklerinin yeni doğum yapan bir kediyi telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde saldırgan sokak köpeklerinin yeni doğum yapan bir kediyi telef ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Celal Bayar Caddesi üzerinde ki bir evin bahçesinde meydana geldi. Yaklaşık 3 hafta önce doğum yapan anne kedi, bahçeye gelen iki sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak telef oldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde köpeklerin bahçeye gelip, kediye saldırdığı ve 1 dakika boyunca ısırdıkları kediyi telef ettikleri görüldü.

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