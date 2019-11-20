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Başka Köse halkı dinliyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halk günü toplantıları kapsamında vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinliyor.


Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Başkan Köse ve birim müdürleri çok sayıda vatandaşın istekleri dinlendi, talepleri aldı.


Başkan Elif Köse, Safranbolulu vatandaşlarla bire bir görüşerek sorunları ilk ağızdan dinlemenin çok daha faydalı olduğunu söyledi. Köse, "Halk günü toplantılarının yanı sıra mahalle ziyaretleri, muhtarlar toplantıları, esnaf ziyaretleri ile de halkla her zaman iç içeyiz. Talepleri karşılıklı istişare içerisinde çözmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

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