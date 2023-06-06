Başkan Acar, yeniden TOBB Turizm kuruluna seçildi

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, TOBB Turizm Kurulu'na seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Ankara'da gerçekleşen 79.'uncu Genel Kurulunda Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yeniden başkanlığa seçildiği seçimde TOBB'un komisyon ve kurulları da belirlendi.

Seçim ile ilgili görüşlerini belirten Acar, “Odalar ve Borsalar Birliğimizin 79.uncu Genel Kurulunu geride bıraktık. Meclis Başkanımız Cengiz Ünal ve Genel Sekreterimiz Ömer Tüfekçi ile katılım sağladığımız ve tek adayımız olan mevcut başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu bir kez daha TOBB Başkanımız oldu. Kendisini tebrik eder bu zor görevinde üstün başarılar dilerim. Geçen dönem olduğu gibi bu dönemde TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun teveccühleri ile TOBB Turizm kuruluna seçildim. Safranbolu ülkemizin turizm konusunda ileri gelen kentlerinden bir tanesidir. Ülkemizin turizm açısından önemli yerlerinden biri olan Safranbolu'muzu TOBB turizm kurulunda en iyi şekilde temsil ederek turizmin gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için çalışacağız" dedi.

Safranbolu'nun yanı sıra TOBB Turizm Kurulunda, Erdek, Ürgüp, Anamur, Didim ve Beypazarı odaları da yer aldı.