Başkan Acar'dan Bayram mesajı

Başkan Acar, mesajın toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin anımsandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, Kurban Bayramını hep birlikte karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Acar mesajın devamında, “Her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı bayramlar eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı sevgi ve mağfiret günleridir. Kurban Bayramının insanlığa, ülkemize ve halkımıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu duygularla, tüm İzmit halkının, mübarek Kurban Bayramını içtenlikle kutluyor, sağlık ve mutluluk içinde, nice huzurlu günlere hep birlikte ulaşmayı temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.