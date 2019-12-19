İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Akın'dan Çağ Çelik'e ziyaret

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Çağ Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç’i ziyaret etti.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Çağ Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç'i ziyaret etti.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Çağ Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Yönetim Kurulu Üyesi H. Çağrı Güleç'i ziyaret ederek, hediye takdim etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Akın, "Komşu ilimiz Karabük'teki değerli iş adamı dostlarımızı ziyaret ederek sohbet ettik. Ülke ekonomisine katkıda bulunup istihdam sağlayan ve başarılı işler yapan değerli dostlarımıza hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.