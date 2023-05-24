Başkan Aydım, futbolseverleri şampiyonluk kutlamalarına davet etti

Bölgesel Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayıp 3. Lige yükselen Karabük İdman Yurdu'nun Kulüp Başkanı Adem Aydım, futbolseverleri şampiyonluk kutlama konserine davet etti.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda düzenlenecek olan konserde Tefo, Seko ve Ayaz Erdoğan sahne alacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydım, geçen yıl çok badireli ve zorlu bir sezon geçirdiklerini belirterek, “Diğer kulüplerin, diğer rakiplerimizin yıllarca başaramadığını amatörden gelip her sene iki sene üst üste şartlar alarak şehrimize tek kat profesyonellik yaşattık. Tabii ki bize bunun maddi açıdan çok büyük külfeti oldu. Şehirden bir destek bulamadık. Federasyonun da almış olduğu karar doğrultusunda 12 grup birincisini otomatik olarak 3. lige çıkarttılar. Ayrıca buradan da federasyona bu doğru uygulamadan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Aydım, “İki tane seçimin peş peşe olması, şampiyonluk kutlamasının arada kalmaması için, futbolcular kardeşlerimizi onurlandırmak adına, şehrimize güzellik katmak adına yıllardan beri yapılmayan eğlenceyi yaparak şehrimize bir renk getirmek adına böyle bir organizasyona ev sahipliği yapalım dedik. Konserimiz statta ücretsiz bir şekilde olacak. Onun öncesinde bir kortej yürüyüşümüz olacak şehir içinde. Oraya da tüm stk'ları ve idari amirlerimizi bekliyorum” diye konuştu.

Sezona başlamadan önce tüm siyasi parti yetkililerinden sözler aldıklarını ifade eden Aydım, “Geçen sene bir sahipsizlik vardı, bu sene sahipsizliği tekrar yaşamamak adına tüm siyasi seçime giren siyasi partilerin milletvekili aday adaylarından, adaylarından bu sene için destek olacaklarından söz aldık. Önemli olan bu. Sözlerin yerine getirilmesi. Seneye bir 50 milyona yakın bir bütçe lazım. Takımın tekrar üst liglerde mücadele edebilmesi için. Bütçemizi belirledik. Bütçemiz doğrultusunda gitmemiz gerekiyor. Tekrar derlerse ki biz size sahip çıkmayacağız. Sen kendi başına kal derlerse ona göre farklı bir plan çizeceğiz. Yok biz destek oluruz derlerse ona göre kadro çıkaracak. Şampiyonluğa oynayan bir kadro çıkaracağız. Eğer ki yine yalnız kalırsak biz de ona göre kendi bütçemize, kendi gücümüzle bir Kadro çalışmasına geçeceğiz” şeklinde konuştu.