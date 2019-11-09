Başkan Büyükgenç çalışmalar hakkında bilgi verdi

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç göreve geldiği 9 aylık süreçte yapılan çalışmalar ve yeni dönemdeki yapılacak programlar hakkında bilgi verdi.

17 Şubat 2019 tarihindeki Türk Kızılayı Karabük Şubesinin Genel Kurulu toplantısında oy birliği ile başkan seçildiğini ve yine oy birliği ile yönetim kurulunu oluşturduklarını belirten Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, “Göreve geldikten sonra Türk Kızılayı'nın geçmişten bugüne yapmış olduğu çalışmalarla ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler aldık ve Karabük'ün ihtiyaç analizini ortaya koyduk. Temel mandelitemiz insan odaklı toplumu ve insanı güçlendirme odaklı bir çalışma prensibi belirledik.” dedi.

Geçtiğimiz aylarda Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile hastanede yatmakta olan veya acil şartlarda hastaneye başvuran hastaların kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak ve mağduriyetlerini gidermek amacıyla imzalanan ‘kardeş payı' projesi hakkında bilgi veren Başkan Büyükgenç, önemli günlerde yapılan yardım faaliyetlerinden bahsetti.

Kızılay Akademi kapsamında ilk yardım eğitimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükgenç, “Bir hedefimiz var. Her evde en az bir ilk yardım olsun diye hedefimiz var. Eğer arzularsınız biz basın mensuplarımıza iki gün sürecek tamamen ücretsiz bir ilk yardım eğitimi düzenleyebiliriz. Temel ilk yardım eğitimini arzumuz sertifikalı bir şekilde basın mensubu arkadaşlarımıza da Kızılay olarak vermek isteriz. Bunun yanında temel afet eğitimi düzenleyeceğiz yakında. Yakın bir zamanda telsiz eğitimi de gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Yeni proje olan Şenlendirme Projesi'nden bahseden Büyükgenç, “Bunlardan bir tanesi şenlendirme projesi. Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından Cizre'de model olarak uygulanmış. Geçen gün İstanbul'a davet ettiler bizleri. Orada 13 il açıklandı şenlendirme projesinin gerçekleşeceği. Bu 13 ilden biri de Karabük. Bu bizi çokta mutlu etti.15 Ocak'ta uygulanmaya başlayacak. Bizler şenlendirme projesi ile ilgili yazım çalışmalarımız devam ediyor bu projeleri yakında Genel Merkeze sunacağız. İnanıyorum orada da kabul edilecek. İnşallah Karabük'ümüzde 15 Ocak'tan itibaren çok güzel ve hareketli şenlendirme projelerini de görmüş olacağız.81 ilden 13 ile girmek bizler için büyük başarı olduğu kanaatindeyim.

Türk Kızılayı Karabük Şubesi Kadın Kolları merkezli geliri yetim çocuklara ve ihtiyaç sahibi kadınlara harcanmak üzere ‘Değerinle değer kat' projesini faaliyete geçirdiklerini kaydeden Büyükgenç şunları söyledi: “Çocuklarımız bize başvuru yapıyorlar. Sosyal medya üzerinden çok sayıda başvuru geliyor. Aileleri 25 TL Türk Kızılayı'na başvuru yaparak biz kendilerine teşekkür belgesi veriyoruz. ‘Değerinle değer kat kapsamında öğretmen, öğrenci veya sınıfınız adına Kızılaya bağış yapmıştır. Bu bağışa vesile olduğunuz için teşekkür ederiz. İyilik yolunda yetiştirdiğiniz bu çocuklar için sizi kutluyoruz.' diye çok anlamlı bir teşekkür metnimiz var. Bunu çocuğumuz gidip öğretmenine veriyor. Bunun çok olumları dönüşleri oldu.”

Büyükgenç, Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak Karabük genelinde Ocak ayından itibaren '78 Lira ile 78 gence el ver' projesi 78 gence burs vermek istediklerini belirtti.