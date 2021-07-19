Başkan Çaylı : “Bayramlar toplumumuzu bir arada tutan en önemli yapı taşlarındandır”

Başkan Çaylı yayınladığı mesajında; “ Bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Bu mübarek Kurban Bayramı'nın, tüm vatandaşlarımıza, İslâm dünyasına hayırlı olmasını, bereket ve huzur getirmesini, insanlığın barışına vesile olmasını temenni ediyorum.

Bayramlar, ibadet görevlerimizi yerine getirmenin yanı sıra dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma günleridir. İnsanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olan bayramların, sosyal ve kültürel hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Dolayısıyla bayramlar toplumumuzu bir arada tutan en önemli yapı taşlarındandır.

Umutların yeşerdiği, iyiliklerin filizlendiği, dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı bayram günlerini dayanışma ruhumuzu, kardeşlik hukukumuzu pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz. Bayramlar, yaşamımızı zenginleştirme ve renklendirmenin yanı sıra, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer vesiledir. Bu mübarek günlerde şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Bayramı idrak ederken devletimizin aldığı korona virüs tedbirlerini, şartlar ne olursa olsun ihmal etmeyelim. Bayram ziyaretlerini şartlar ne olursa olsun yapmayalım. Maske takalım, fiziksel mesafeye mutlaka uyalım, temizlik- hijyen konusunda titizliğimizi sürdürelim. Kendimizi düşündüğümüz kadar sevdiklerimizi de düşünelim.

Her zamandan daha çok birliğe ve beraberliğe, kenetlenmeye ihtiyacımızın olduğu bugünlerde, dargınlıkları, kırgınlıkları bir kenara bırakalım. Darda kalana sahip çıkalım. Mazlum ve mağdurların haklarını savunalım. Muhtaç ve yoksulu koruyalım, öksüz ve yetimleri sevindirelim. Komşumuz açken, bizler tok yatmayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramımızın ülkemize ve dünyaya huzur ve barış getirmesi temennisiyle, Yeniceli hemşerilerimin Kurban Bayramını içtenlikle kutlar, sağlık ve mutluluk dileklerimle, selam, sevgi ve saygılarımı sunarım." dedi.