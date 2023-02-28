Başkan Çaylı, belediyenin 61.yılını kutladı

Yenice Belediyesi'nin 61 nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, bir mesaj yayınladı.

Çaylı, 28 Şubat 1962 tarihinde kurulan ve 61 yaşını dolduran Yenice Belediyesi'nin ilçeye kazandırılan çoğu hizmetin gelmesine vesile olduğunu dile getirdi.

Çaylı, açıklamasında şöyle dedi:“ 28 Şubat 1962 tarihinde kurulan Yenice Belediyesi, 61 yılı geride bıraktı. Bu dönemlerde ilçemize birçok kalıcı hizmet kazandırıldı. Yenice Belediyesi, çalışanı ile Yenice'nin en çok istihdam sağlayan bir kurumudur.Yenice Belediyesi'nin kuruluşundan bugüne görev yapmış belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, işçi ve memurlarımızı şükran ile anıyor, ebediyete intikal etmişlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, sıhhatli bir yaşam diliyorum.Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerime sevgi, saygı, selam ve muhabbetlerimi sunarım “ dedi.