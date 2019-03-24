Başkan Çaylı : “Biz halkımızla yol alıyoruz”

Toplu olarak yapmış olduğu son mahalle gezisini İsmetpaşa Mahallesine yapan Başkan Çaylı yapmış olduğu açıklamada , “Birileri bizi konuşmaya devam etsin , biz halkımızla yol alıyoruz”dedi.

Çaylı yapmış olduğu açıklamada , “23 Mart 2019 Cumartesi günü yapmış olduğumuz ve Akay meydanına sığmayan mitingimizden sonra bugün de saygıdeğer dostlarımız ile İsmetpaşa Mahallemizde seçim çalışmalarımıza devam ettik. İsmetpaşa Mahallemizin değerli halkı da diğer mahallelerimizde olduğu gibi bizi bağrına bastı. Biz hep diyoruz ki ; Yenice'miz 10 mahallesi ve belediye sınırları içindeki 9500 nüfusu ile bir bütündür. Biz de ayrım - gayrım yok. İşte bundan dolayı tüm mahallelerimizde ilgi ile karşılandık. Bugün de öyle bir güzel gün yaşadık. Biz birlikte Yeniceyiz , birlikte varız , birlikte yaparız dedik. Yenice'de doğduk, Yenice'de yaşadık , Yenice'de yaşamaya devam edeceğiz dedik. Gönüllere girdik , temiz kalplerde yerimizi aldık. İnşallah birlikte emin adamlarla yolumuza devam ediyoruz. Birileri bizi konuşmaya devam etsin , biz halkımızla yol alıyoruz" İfadelerine yer verdi.