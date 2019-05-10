Başkan Çaylı: “ Doğalgazın takipçisiyiz”

Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya giden ve bir dizi temaslarda bulunan Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, doğalgazın takipçisi olduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Ankara görüşmelerinin olumlu geçtiğini söyleyerek, "Ankara'da önce Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz ile görüştük. TBMM'inde MHP Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ü ziyaret ettik.Bilindiği üzere özellikle yerel seçim öncesinde çok konuşulan Yenice'ye doğalgaz getirilmesi konusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ( EPDK ) ve Botaş'da yetkililer ile istişarelerde bulunduk. 6 bin 500 hemşehrimizin imzalarının yer aldığı çok kapsamlı dosyalarımızı, EPDK ve BOTAŞ'a sunduk. Oralardan gelen cevabı yazıları şeffafça kamuoyu ile paylaşacağız. Yenice halkının ilçemize doğalgaz gelmesi konusundaki çok istekli durumunu biliyoruz. Bu nedenle halkımıza bu konuda hep doğruları söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. EPDK ve BOTAŞ'ın bize göndereceği yazılar bizim yeni yol haritamız olacaktır. Yenice'mize doğalgaz gelmesi konusunda devlet büyüklerimizden ve devletimizin her kademesindeki insanımızdan katkı ve destek bekliyoruz. Biz doğalgaz meselesinde taşın altına vücudumuzu koymaya hazırız. Yenice'mizin menfaatine olan her konuda istişare ve birlikteliğe de varız “ dedi.